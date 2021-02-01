سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 1-2-2021 فى البنوك المصرية

يوميًا يبحث المواطنين والمستثمرين على محركات الإنترنت «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن سعر الدينار الكويتي، لذلك يقدم لكم «الدستور» كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 1-2-2021 في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار العملات تأثرًا كبيرًا بسبب العديد من الأزمات التي ضربت البورصات العالمية والبورصات الخليجية.
ومن ضمن العملات التي تأثرت في الفترة الأخيرة كالتالي ( الدولار - اليورو - الدينار )، وكانت من ضمن الأسباب التي تسببت في أنهيار العملات والبورصات هي أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.
وتسببت أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، في إنهيار العملات، وغير ذلك، وإنهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ومن ضمن الأسباب التي تسببت في تأخر الحالة الاقتصادية عالميًا، أعمال العنف والمشاجرة التي حدث مؤخرًا في الكونجرس الأمريكي، وذلك في لحظة خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
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