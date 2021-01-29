شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى بداية التعاملات الصباحية استقرارًا نسبية فى أسعار الذهب فى صباح أول أيام شهر فبراير، وذلك مع بداية عمل البورصات العالمية والتى بدأت تعاملاتها فى أول أيام عمل هذا الأسبوع على على تعاملات مستقرة فى سعر الذهب.
أسعار الذهب اليوم فى مصر الاثنين 1/2/2021
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 928 جنيهًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الذهب اليوم في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق