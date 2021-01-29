

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى بداية التعاملات الصباحية استقرارًا نسبية فى أسعار الذهب فى صباح أول أيام شهر فبراير، وذلك مع بداية عمل البورصات العالمية والتى بدأت تعاملاتها فى أول أيام عمل هذا الأسبوع على على تعاملات مستقرة فى سعر الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر الاثنين 1/2/2021



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 928 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 812 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 696 جنيهًا.ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد سعر الذهب اليوم تغيرًا فى ختام تعاملات البورصات العالمية اليوم سواءًا بالانخفاض أو الارتفاع.