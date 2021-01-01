أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، أن البلاد استلمت أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد" المصنع في الهند، ضمن خطة توفير لقاحات ضد الفيروس من مصادر متنوعة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الشحنة تقدر بنحو 50 ألف جرعة من اللقاح.
وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قد أعلنت السبت عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد"، الأحد.
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التعليقات على مصر.. وصول الشحنة المنتظرة من لقاح أسترازينيكا
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