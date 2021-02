كيف تجعلى بشرتك حيوية دائمًا فى الشتاء كيف تجعلى بشرتك حيوية دائمًا فى الشتاء

في فصل الشتاء تكون البشرة دائماً جافة وأكثر عرضة للإصابات وذلك لعدة أسباب منها عدم الاهتمام بالبشرة وعدم التغذية الصحيحة، لذلك تواصل "انتي وبس" مع دكتور عاليا صلاح اخصائي التغذية العلاجيه والسمنه كلية طب القصر العيني لمعرفة الأخطاء التي نقوم بها وكيف يمكننا حل مشكلة جفاف البشره بالطعام.



بدأت دكتور "عاليا صلاح" حديثها بتوضيح الأسباب وهي:

1- عدم شرب المياه والتقليل من الكمية يؤدي إلي جفاف البشرة.

2- تناول سكريات بكمية كبيرة سواء في فصل الشتاء أو الصيف وهذا يؤثر علي البشرة ورطوبتها.



وأوضحت كيفية علاج الجفاف:

1- التقليل من كمية السكريات في فصل الشتاء لانه يساعد علي ترطيب البشرك وتغيير لون البشرة.

2- تناول الأطعمة التي يوجد بها هذه الفيتامينات بترتيبها علي حسب الاهمية فيتامين e، و فيتامين c و فيتامين د، مثلاً المكسرات من الأطعمة المهمة لإحتوائها علي فيتامين e، وزيت زيتون مع زعتر لأن زيت الزيتون يحتوي علي فيتامين e، والأفوكادو، والبروكلي والسبانخ، والأسماك الدهنية.

3- تناول الفواكه لإحتوائها علي فيتامين c مثل الجوافة و الفلفل الاصفر و الفلفل الأحمر والبرتقال، و ترتيبهم علي حسب نسبة فيتامين c و اعلاهم الجوافه.

4- تناول البيض والكبدة وسمك السالمون والماكريل لإحتوائهم علي فيتامين د.