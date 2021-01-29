

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 810 جنيهات تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 810 جنيهات

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع خلال آخر 27 ساعة، لكن المعدن النفيس أغلق هذا الأسبوع على هبوط بقيمة 8 جنيهات في تعاملات اليوم، حيث ينتهى التداول في سوق الصاغة السبت، ويتوقف البيع الأحد من كل أسبوع، وفيما يلى آخر تطور في الذهب.







أسعار الذهب اليوم..

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عيار 18 سجل 694 جنيهاعيار 21 سجل 810 جنيهاتعيار 24 سجل 925.75 جنيهالجنيه الذهب 6480 جنيهاأونصة الذهب 1844 دولارا.