تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 810 جنيهات

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تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 810 جنيهات

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع خلال آخر 27 ساعة، لكن المعدن النفيس أغلق هذا الأسبوع على هبوط بقيمة 8 جنيهات في تعاملات اليوم، حيث ينتهى التداول في سوق الصاغة السبت، ويتوقف البيع الأحد من كل أسبوع، وفيما يلى آخر تطور في الذهب.



أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 694 جنيها

عيار 21 سجل 810 جنيهات

عيار 24 سجل 925.75 جنيه

الجنيه الذهب 6480 جنيها
أونصة الذهب 1844 دولارا.

المصدر: العاصمة نيوز

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