تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع خلال آخر 27 ساعة، لكن المعدن النفيس أغلق هذا الأسبوع على هبوط بقيمة 8 جنيهات في تعاملات اليوم، حيث ينتهى التداول في سوق الصاغة السبت، ويتوقف البيع الأحد من كل أسبوع، وفيما يلى آخر تطور في الذهب.
أسعار الذهب اليوم..
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التعليقات على تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 810 جنيهات
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