

تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 31 يناير 2021 تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 31 يناير 2021

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 يناير 2021، في معظم البنوك المصرية وفي البنك المركزي.



وبقي سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 18.9816 جنيه للشراء و19.1059 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.



كما استقر سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 18.88 جنيه للشراء و 19.17 للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية).

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