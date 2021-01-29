

تخفيض كبير على فوائد شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري تخفيض كبير على فوائد شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري إجراء تخفيض كبير على عائد “فائدة” شهادات الاستثمار بفئاتها المتنوعة بنسبة وصلت إلى 3.75 % على الشهادة ذات أجل عام.



وكشفت بيانات تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك إجراء هذه التخفيضات ، كما تم تأكيدها في قسم شهادات الاستثمار والمتاح على الموقع .



ويقوم البنك الأهلي المصري ببيع شهادات الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الثاني آي فروع.

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ويرجع قرار خفض أو رفع الفائدة على شهادات الاستثمار لبنك الاستثمار القومي المالك للشهادات.ويأتي قرار خفض الفائدة على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي ، قبل أجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق 4 نوفمبر .أسعار العائد الجديدة على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري-انخفضت الفائدة 3.75% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجل عام واحد لتسجل 6% سنويا بدلا من 9.75% يصرف عائدها شهريا.-تراجعت الفائدة 3% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عامين إلى 6.5% سنويا بدلا من 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة شهور.-تراجعت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (ب) ذات أجال 3 سنوات إلى 9% سنويا بدلا من 9.25%.-تراجعت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم لتنخفض إلى 9.5% بدلا من 9.75% سنويا ويتم صرف العائد في نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات.