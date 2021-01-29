

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 يناير 2021.. 4 أسعار مختلفة سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 يناير 2021.. 4 أسعار مختلفة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك المصرية وفي البنك المركزي.



وسجل الدولار في مصر 4 أسعار مختلفة بفارق 6 قروش بين أعلى سعر وأقل سعر.



وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.6769 جنيه للشراء و15.7769 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

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كما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والوطني الكويتي والعربي الدولي والمصرف المتحد.أعلى سعر للدولار في مصروهيمن سعر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية، حيث تكرر في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة في مصر)، و14 بنكا آخر بينها مصرف أبوظبي الإسلامي العربي الأفريقي والتعمير والإسكان البركة وكريدي أجريكول.وكان السعر هو المهيمن هو أعلى سعر في البنوك المصرية.أقل سعر للدولار في مصرأما أقل سعر فتم تسجيله في بنك عودة عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.وسجل الدولار سعرا رابعا عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنكي الأهلي اليوناني والإسكندرية.تحسن الاقتصاد المصريوتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.أسعار اليورو والإسترلينيسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي 18.9816 جنيه للشراء و19.1059 جنيه للبيع.واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 21.4727 جنيه للشراء و21.6160 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والدينارسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري نحو 4.1793 جنيه للشراء و4.2062 جنيه للبيع.أما الدرهم الإماراتي فسجل نحو 4.2676 جنيه للشراء، و4.2956 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.7237 جنيه للشراء، و52.1880 جنيه للبيع.