الحديث عن الرضا الجنسي من عدمه أمر مخجل للطرفين، لا سيما النساء. هذا الأمر لا يقتصر على الثقافة العربية، بينما حتى النساء في الغرب ربما يجدن بعض الصعوبة في المصارحة عن المشاعر الجنسية، لهذا يكون الأسهل لهن هو ادعاء الرضا الجنسي أو «هزة الجماع المصطنعة».
صحيح أنه حل مؤقت يشعر الزوج بالثقة، لكن خبراء العلاقات الجنسية يحذرون من هذا السلوك، لأن له عواقب سلبية تؤثر على العلاقة لاحقًا. حسب موقع «ميرور». بينما ينصح الخبراء بضرورة المصارحة حتى وإن وجدت المرأة بعض الخجل في ذلك.
اكتشاف الزوج أن امرأته تدعي الرضا الجنسي من شأنه يساعد في الوصول إلى حل وتحسين العلاقة الجنسية للطرفين، لذلك حدد الموقع بحسب الخبراء علامات تشير إلى أن الزوجة تدعي الوصول إلى النشوة، وتكشف حقيقة أنها لا تشعر بالرضا الجنسي على الإطلاق، لاسيما وأن الوصول إلى ذروة الإحساس خلال العلاقة الحميمية ينعكس من خلال لغة الجسد، من ثم ملاحظة الرجل لهذه الإشارات هي المؤشر الحقيقي إذا كنت تريد التأكد من أنك في علاقة مرضية.
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التعليقات على للرجل.. كيف تكتشف أن زوجتك تدّعي الرضا الجنسي؟
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