بيان عاجل من سفارة الصين بالقاهرة عن فيروس «نيباه»: شائعة.. ونملك أدلة

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بيان عاجل من سفارة الصين بالقاهرة عن فيروس «نيباه»: شائعة.. ونملك أدلة

ردت السفارة الصينية في مصر رسميًا على أنباء انتشار فيروس جديد منشأه الصين يدعى «نيباه»، والذي قيل إنَّه هدد بجائحة أكثر فتكًّا من فيروس كورونا المستجد.

المتحدثة باسم السفارة الصينة تدعو وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والتقارير الدقيقة فقط
وقالت متحدثة باسم السفارة الصينية، في رد مكتوب للصحفيين، إنَّ بعض وسائل الإعلام تناولت تقارير مؤخرًا عن ظهور فيروس جديد بالصين يدعى «نيباه».

وأوضحت أنَّ هذا غير صحيح قائلة: «ربط هذا الفيرس بالصين غير صحيح وليس هناك أدلة تؤكّد على صحة هذه الأخبار».

ودعت المتحدثة باسم السفارة الصينة وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والتقارير التي تستند إلى الدقة.

المصدر: الوطن

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