فوائدها مذهلة.. أبسط 5 ماسكات لشعرك باستخدام القهوة



ماسكات لشعرك باستخدام القهوة ماسكات لشعرك باستخدام القهوة

يبدأ يومنا بفنجان من القهوة، لكن يمكن للقهوة أن تفعل أكثر بكثير من مجرد تزويدك بجرعة من الطاقة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن طرق لتعزيز نمو الشعر، حيث أن نمط حياتنا المجهد والتعرض للتلوث وأشعة الشمس الضارة والنظام الغذائي غير الصحي له تأثير كبير على شعرنا، فكل هذه العوامل تجعل نمو الشعر أكثر صعوبة ألف مرة، لذا نتجه لأقنعة للشعر وعلاجات أخرى غالية الثمن، لكن المكونات الطبيعية أثبتت أنها الأفضل عندما يتعلق الأمر بالشعر، وتبقى القهوة من أكثر الطرق الطبيعية فعالية لتعزيز نمو الشعر.



ولهذا ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نستعرض لك أبرز 5 طرق باستخدام القهوة لتعزيز نمو الشعر.



1- شطف شعرك بالقهوة

يعد شطف شعرك بالقهوة متبوعًا بتدليك سريع للرأس محفزًا لبصيلات الشعر ويساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر،

ما تحتاجينه:

• 2 ملعقة كبيرة قهوة مطحونة

• 1 كوب ماء

طريقة الاستخدام:

قومي بتحضير فنجان قهوة واحتفظي به جانبًا حتى يبرد، واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد واعصري الماء الزائد من شعرك، ثم قومي بإمالة رأسك للخلف وصب القهوة الباردة الآن على فروة رأسك وشعرك،ودلكي فروة رأسك لمدة 3-5 دقائق، غطي شعرك بقبعة الاستحمام لإمتصاصه للقهوة، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واتركي شعرك يجف في الهواء، استخدمي هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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2- القهوة وزيت جوز الهند والزباديزيت جوز الهند يعوض فقدان البروتين في شعرك لإحياء الشعر التالف وتغذية بصيلات الشعر لتقوية شعرك، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يقشر فروة الرأس بشكل خفيف ويزيل كل التراكمات، فتمتص بصيلات الشعر العناصر الغذائية بشكل أفضل وتساعد شعرك على النمو،ما تحتاجينه:• 2 ملعقة كبيرة مسحوق قهوة• 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند• 3 ملاعق كبيرة زباديطريقة الاستخدام:ضعي القهوة في وعاء ثم أضيفي إليها زيت جوز الهند واخلطيها جيدًا للحصول على عجينة ناعمة خالية من التكتلات، وبعد الحصول على القوام الصحيح، أضيفي الزبادي إليه، ثم حركي الخليط حتى تحصلين على معجون رقيق، خذي كمية وفيرة من هذا الخليط على يديك وقومي بتطبيقه على فروة رأسك وشعرك، وغطي شعرك بقبعة استحمام، اتركي القناع على شعرك لمدة ساعة تقريبًا، ثم اغسلي شعرك جيدًا بشامبو لطيف.استخدمي هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.3- مقشر القهوةتمامًا مثل بشرتك تحتاج فروة رأسك إلى مقشر مغذي أيضًا، ويحسن تقشير فروة رأسك بالقهوة صحة فروة الرأس والجودة العامة لشعرك.ما تحتاجينه• 8 ملاعق كبيرة من البن المطحون• 1 كوب ماءطريقة الاستخدام:حضري فنجان من القهوة وقومي بتصفيته لتجميع القهوة المطحونة، بعدها اترك القهوة لتبرد تمامًا، ثم خذي كمية وفيرة من القهوة المطحونة واستخدميها في فرك فروة رأسك جيدًا لمدة 3-5 دقائق، ثم اشطفيه واتركي شعرك يجف في الهواء.استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.4- القهوة وزيت جوز الهند وزيت اللوزهذا العلاج يعمل بشكل رائع لفروة الرأس شديدة الجفاف، مع التأثير المحفز للقهوة وزيت جوز الهند الممزوج بالخصائص المطرية لزيت اللوز، سترى نموًا صحيًا للشعر في وقت قصير.ما تحتاجينه:• 2 ملعقة كبيرة قهوة مطحونة• 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند• 1 ملعقة صغيرة لوز• 1 كوب قهوةطريقة الاستخدام:في وعاء خذي البن المطحون، ثم أضيفي الزيوت إليه واخلطي جيدًا، وضعي مزيج القهوة الخشن على فروة رأسك ودلكي فروة رأسك بحركات دائرية، واتركيه على فروة رأسك لمدة 15 دقيقة أخرى، وقومي بتحضير فنجان قهوة طازج واتركيه جانبًا ليبرد، وبعد مرور 15 دقيقة، اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، وبعدها اشطفي شعرك بالقهوة التي صنعتها مسبقًا، وتأكدي من أن القهوة باردة تمامًا قبل استخدامها على فروة الرأس، ثم انتظري لمدة 5 دقائق أخرى واشطفي شعرك جيدًا، ودعي شعرك يجف في الهواء، استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.5- القهوة وزيت جوز الهند وفيتامين Eيعتبر فيتامين E من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي لتغذية فروة رأسك بشكل مثالي لنمو شعر صحي.ما تحتاجينه:• 2 ملعقة كبيرة مسحوق قهوة• 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند• 1 كبسولة فيتامين Eطريقة الاستخدام:اخلطي مسحوق القهوة مع زيت جوز الهند في وعاء وخذي كبسولة فيتامينE وأضيفي زيتها إلى الوعاء ثم اخلطي جيدًا، ودعي الخليط يرتاح طوال الليل، وفي الصباح حركي الخليط وضعيه على فروة رأسك وشعرك، ثم اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.قومي باستخدام هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.