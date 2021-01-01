

حضري ساندوتش لأطفالك بمذاق جديد حضري ساندوتش لأطفالك بمذاق جديد

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل " ساندوتشات للأطفال " بمذاق جديد ومغذي ومفيد للأطفال .



مقادير ساندوتشات للأطفال



2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 كوب ماء دافيء

2 ملعقة صغيرة سكر

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6 ملعقة كبيرة زيت نباتي6 و نصف كوب دقيق منخول1 ملعقة صغيرة ملحالحشوربع كيلو لحمة مفرومة1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمرنصف بصلة مفرومة ناعم2 فص ثوم مهروسملح فلفل أسودبابريكاكمونزنجبيل بودرةطريقة تحضير ساندوتشات للأطفال* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان* ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل* ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد* في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة ثم يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدا ثم يضاف الماء للعجن حسسب الاحتياج* ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل وتحشى بالحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويمكن أن تشكل مثل الفينو وتقدم