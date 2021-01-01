حضري ساندوتش لأطفالك بمذاق جديد
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل " ساندوتشات للأطفال " بمذاق جديد ومغذي ومفيد للأطفال .
مقادير ساندوتشات للأطفال
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
3 كوب ماء دافيء
2 ملعقة صغيرة سكر
6 ملعقة كبيرة زيت نباتي
6 و نصف كوب دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة ملح
الحشو
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمر
نصف بصلة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
ملح فلفل أسود
بابريكا
كمون
زنجبيل بودرة
طريقة تحضير ساندوتشات للأطفال
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان
* ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل
* ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد
* في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة ثم يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدا ثم يضاف الماء للعجن حسسب الاحتياج
* ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل وتحشى بالحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويمكن أن تشكل مثل الفينو وتقدم
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