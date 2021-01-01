12 فائدة لـ ورق النبق



ورق النبق ورق النبق

فوائد ثمر وورق السدر "النبق"؛ للمعدة والشعر، عديدة ونقدم فى هذا التقرير بعض الفوائد.



1- فوائد شرب غلى النبق للجهاز الهضمي :

غلي النبق وشربه يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ،حيث يساعد على قتل الديدان ،وإزالة وطرد غازات المعدة ،كما يساعد على تنقية الدم من السموم. كما يعتبر فاتح للشهية لذلك يفضل تناوله قبل الطعام.



2- فوائد النبق للمعدة:

تناول عصير النبق الناضج يساعد على إزالة حرقة المعدة (المعدة) ،كما يفضل تناوله في رمضان حيث يساعد على عدم الشعور بالعطش لفترات طويلة.

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فوائد النبق الصحية للجسم بشكل عام:يساعد تناول النبق على زيادة طاقة الجسم وتنشيطه بشكل كبير.3- فوائد النبق للمرأة :يساعد تناول المرأة على تنظيم الدورة الدموية في فترة الطمث إذا كانت تعاني من عدم انتظامها.4- فوائد النبق للحامل:النبق مفيد لصحة الحامل،ولكن يجب تناول كميات كبيرة منه أثناء فترة الحمل لأن ذلك قد يؤدي إلى الإجهاد ،لذلك يجب إستشارة الطبيب في ذلك.كما يساعد النبق على حل المشاكل التي قد تواجه الرحم.5- فوائد النبق لمرضى السكري :تناول النبق يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها.6- فوائد النبق لعلاج الجروح:هرس وسحق ورق السدر ووضعها على الجروح يساعد على سرعة شفائها وتنقيتها من الجراثيم والميكروبات.7- فوائد النبق للشعر :استخدام النبق يساعد على علاج الشعر وتقويته وجعله أكثر كثافة وحيوية ولمعان،حيث يقوي النبق بصيلات وجذور الشعر مما يمنع تساقطه.8- فوائد النبق للبشرة :يحتوي النبق على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة،مما يجعل تناوله أكثر نقاء ونعومة.9- فوائد النبق للجهاز المناعي:يحتوي النبق على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة الجسم ومحاربة أعراض العديد من الأمراض مثل السرطان10- فوائد النبق للمفاصل :يستخدم مهروس أوراق النبق في علاج التهابات المفاصل .11- فوائد النبق للقلب :تناول النبق يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من فرصة تصلب الشرايين وذلك يفيد القلب ويبعده عن الإصابة بالأمراض .12- فوائد النبق للبشرة والجلد:تستخدم أوراق النبق بشكل فعال لتحصين صحة البشرة جعلها أكثر نقاءً، كما تساعد على علاج اضطرابات الجلد .