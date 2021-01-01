بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات



النعناع النعناع

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نكشف عن علاج طبيعي للغازات بمثابة مهدئ للمعدة.



النعناع

وفقا لما نشره موقع ،يعرف أطباء العلاج القائم على الطبيعة أن النعناع ليس مجرد معطر للنفس، إذ تشير الأدلة أيضا إلى أن زيت النعناع الأساسي، الذي يحتوي على المنثول، له آثار مضادة لتشنج عضلات الجهاز الهضمي، فضلا عن أن رائحته تهدئ الأعصاب، بما في ذلك أعصاب المعدة.



وهذا يجعل للنعناع شعبية بين أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي. وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "أمراض الجهاز الهضمي" أن المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، والذين تناولوا كبسولات زيت النعناع، قد أحسوا بالراحة من آلام البطن بنسبة 40% فضلا عن الحد من الانتفاخ بنسبة 50%. وهناك دراسة ألمانية أخرى في عام 1996 تثبت قدرة النعناع على الحد من آلام البطن الناجمة عن الغازات.

