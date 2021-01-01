يعزز جهاز المناعة .. فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح الأخضر

يعتبر التفاح الأخضر فاكهة صحية تتميز بمذاق مختلف بالإضافة إلى ذلك تحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية والتي يحتاجها الجسم.
وكشفت الدكتورة جيهان الدمردادش، أخصائية تغذية علاجية والسمنة والنحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن العديد من الفوائد الصحية لتناول التفاح الأخضر على النحو التالي:
- يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز المناعة وتحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.
- يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والحد من أعراض الربو والالتهابات.
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