مع انتشار الموجة الثانية لـ فيروس كورونا المستجد تنوعت أعراض الفيروس، فـ كورونا هو ڤيروس يدخل الجسم مع التنفس لكنه ليس بالضرورة مرض جهاز تنفسي.
ويقول الدكتور محمد أسامة حجازى استشاري انف وأذن وحنجرة "لصدى البلد"، إن كورونا يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي العلوي (الحلق والزور والأنف) بنسبة ٨٥-٩٠٪ من الحالات ويمكن أن يصيب الجهاز التنفسي السفلي (الرئتين) ويمكن أن يصيب الجهاز الهضمي وفي بعض الحالات القليلة في المرضي اللذين لديهم عوامل خطورة معينة يمكن أن يصيب القلب أو المخ أو الكلى.
وتابع أن شدة المرض تقاس على حسب الأعراض وعوامل الخطورة عند المريض، كما ان الڤيروس ضعيف جدًا ولكن شديد العدوى، وبالتالي احتمال الإصابة عند التعرض لمريض دون وقاية يقترب من ١٠٠٪ واحتمال عدم العدوى عند استخدام وسائل الوقاية يقترب ايضا من ١٠٠٪، وان الأبحاث أثبتت أن الڤيروس يختفي تمامًا من الجسم في حدود اليوم العاشر بمعنى أن المريض أو حامل المرض يصبح غير معد نهائيًا بعد اليوم العاشر، ولذلك يُنصح بالعزل ١٤ يوما لتمام التأكد من انتهاء العدوى.
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التعليقات على طبيب: مريض كورونا غير معد في هذا الوقت
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