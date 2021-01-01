أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، والذي نشرته صحيفة "سبق": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه اليوم، الأحد في مدينة الرياض".
واختتم البيان بالقول: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
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التعليقات على السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز
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