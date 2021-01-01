تنحى خمسة من محامي فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب جانبا قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد المقرر لبدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية، وسط خلاف حول استراتيجيته القانونية. بحسب "سي إن إن".
لقد كان تطورًا مثيرًا في المحاكمة الثانية لعزل ترامب، الذي كافح للعثور على محامين مستعدين لتولي قضيته. والآن، مع تقديم المذكرات القانونية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة بعد أيام فقط، يتشبث ترامب بمزاعمه المتعلقة بتزوير الانتخابات ويجد نفسه فجأة بدون تمثيل قانوني.
وأضافت أنه لم يعد بوتش باورز وديبورا باربييه، اللذان كان من المتوقع أن يكونا اثنين من المحامين الرئيسيين، في الفريق. وقال مصدر مطلع على التغييرات إنه قرار مشترك لكليهما بترك الفريق القانوني. بصفته المحامي الرئيسي ، قام باورز بتجميع الفريق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق