بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

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صورة الخبر: فيروس نيباه
فيروس نيباه

تتسبب الإصابة بـ فيروس نيباه في حدوث حالة مرضية خفيفة إلى شديدة بما في ذلك تورم الدماغ (التهاب الدماغ) وربما الوفاة، وقد أثار خبر انتشار الفيروس جدلا ورعبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره في الصين.

وأفاد موقع cdc، بأن أعراض فيروس نيباه تظهر عادة في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس، يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع وغالبًا ما يتضمن علامات أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس، قد يتبع ذلك مرحلة من تورم الدماغ (التهاب الدماغ) ، حيث يمكن أن تشمل الأعراض النعاس والارتباك والتشوش الذهني والتي يمكن أن تتطور بسرعة إلى غيبوبة في غضون 24-48 ساعة.

قد تشمل أعراض الإصابة بفيروس نيباه في البداية واحدًا أو أكثر مما يلي:
حمى
صداع الراس
سعال
إلتهاب الحلق
صعوبة في التنفس
التقيؤ
وقد يتبع ذلك أعراض شديدة ، مثل:
الارتباك أو النعاس أو الارتباك
النوبات
غيبوبة
تورم الدماغ (التهاب الدماغ)

وقد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات، ولوحظت آثار جانبية طويلة المدى على الناجين من عدوى فيروس نيباه بما في ذلك التشنجات المستمرة وتغيرات الشخصية.

تم الإبلاغ أيضًا عن حالات العدوى التي تؤدي إلى ظهور الأعراض والموت في بعض الأحيان بعد التعرض (المعروفة باسم العدوى الكامنة أو الكامنة) بعد أشهر وحتى سنوات من التعرض.

المصدر: موقع cdc

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