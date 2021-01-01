رمضان عبد المعز: الإيمان بالغيب من شروط الإيمان.. فيديو



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن المتقين من يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.



وأضاف عبدالمعز خلال لقائه على فضاية" دي ام سي" أن الإيمان بالغيب هو ماغاب واستتر مثل البعث والحساب والقبر والملائكة الأمور التي لا ندركها بحواسنا، ولذلك يطلق عليها الغيبيات والسمعيات.



وأكمل: النبي هو من قال إن هناك بعثاً وقال تعالى " وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.

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أفضل دعوة من المسلم لأخيهوكشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، وهي "ربنا يرضى عنك".وقال عبد المعز، إن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".وأضاف، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لان الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.وأشار إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا ، والعسر ياتي معه على الأقل يسرين، واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.