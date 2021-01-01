

سلطة فاصوليا بيضاء سلطة فاصوليا بيضاء



تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سلطة فاصوليا بيضاء بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.



مقادير سلطة فاصوليا بيضاء:



خس

جرجير بصل اخضر حلقات

ذرة حلوة

3 بيضات مسلوقة

فاصوليا بيضاء مسلوقة

كمون

ملح وفلفل

زيت زيتون

ليمون

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طريقة تحضير سلطة فاصوليا بيضاء:* تخلط جميع المقادير* وتقدم السلطة باردةتعتبر الفاصوليا الخضراء وجبة أساسية في جميع أنحاء البلاد بخلاف مسمياتها فإنها إحدى الخضروات المناسبة لمن يتبعون حمية غذائية وذلك لأنها منخفضة في السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها مناسبة للأطفال والحوامل وكبار السن لما تحتويه من عناصر غذائية هامة.وتحتوي الفاصوليا الخضراء على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي توفر العديد من الفوائد الصحية، فهي مليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C ، والفلافونول ، والكيرسيتين ، والكايمفيرول.تشمل الفوائد الصحية الأخرى للفاصوليا الخضراء، ما يلي:1- تحسين صحة القلب :الفاصوليا الخضراء مليئة بالألياف ، وهي عنصر غذائي مهم لأسباب عديدة. قد تساعد الألياف القابلة للذوبان ، على وجه الخصوص ، في تحسين صحة قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار).2- حماية صحة الأمعاء :تساعد الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والعمل بسلاسة. إذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي ، فإن أنواعًا معينة من الألياف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ، وتتركك مع الغازات والانتفاخ وعدم الراحة المعوية.أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (ومشاكل معوية أخرى) غالبًا ما يتحسنون من خلال تجنب الأطعمة عالية الفودماب، والفودماب هي كربوهيدرات قد لا يتم هضمها أو امتصاصها جيدًا. الفاصوليا الخضراء هي غذاء منخفض الفودماب ، مما يساعد على تحسين أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.3- تمنع تشوهات الأجنة :يحتوي كوب واحد من الفاصوليا الخضراء على ما يقرب من ثلث المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الضروري لنمو وتطور الأطفال الذين لم يولدوا بعد. يساعد الفيتامين في تقليل مخاطر بعض العيوب الخلقية . تحتاج النساء الحوامل إلى تناول حمض الفوليك أكثر من غيرهن. حيث يحتاج معظم البالغين إلى 400 ميكروجرام يوميًا ، تحتاج النساء الحوامل إلى 600 ميكروجرام ، والنساء المرضعات بحاجة إلى 500 ميكرو جرام.4- حماية صحة العظام :الفاصوليا الخضراء غنية بفيتامين K ، كما أنها تحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.5- تقليل أعراض الاكتئاب :إن الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك ليس مهمًا فقط أثناء الحمل. فيتامين ب مهم أيضًا لتقليل الاكتئاب. يساعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك على تقليل كمية الهوموسيستين في جسمك. يمكن أن يتداخل الكثير من الهوموسيستين مع إنتاجك الطبيعي من السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين ، وهي هرمونات تنظم مزاجك وكذلك نومك وشهيتك .6- علاج فقر الدم :الحديد هو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الخلايا الأخرى في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الحديد إلى فقر الدم الذي يتميز بالإرهاق والضعف والدوار. توفر الفاصوليا الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد النباتي الذي يمكن أن يساعد في ضمان حصولك على الكمية التي تحتاجها لتجنب فقر الدم.7- الوقاية من السرطان :تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكلوروفيل، مما قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك ، فإن العديد من الدراسات الحالية أكدت على فوائد الكلوروفيل المضادة للسرطان والموجودة بوفرة داخل الفاصوليا الخضراء.