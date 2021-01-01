7 نصائح لاستخدام ماسكات الوجه

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك أهم النصائح لاستخدام ماسكات الوجه..
1_ ينبغي ترك الماسك لمده لا تقل عن 10 دقائق إلى 30 دقيقة ( هذا حد أقصى) للسماح للمكونات بإختراق البشرة وتحقيق الهدف المنشود من وراءه. مع الأخذ في الاعتبار أن ماسكات خل التفاح يمكن تركها فقط 5 دقائق على الوجه، ويجب تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق الماسك، فهذا يساعد على اختراق الجلد بشكل أفضل وضمان التخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يحقق نتائج مرضية.
2_ضعي كريم مرطب بعد شطف الوجه مباشرة يمكن استخدام التونر ثم يليه كريم الترطيب.
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