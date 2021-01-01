

7 نصائح لاستخدام ماسكات الوجه 7 نصائح لاستخدام ماسكات الوجه

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك أهم النصائح لاستخدام ماسكات الوجه..



1_ ينبغي ترك الماسك لمده لا تقل عن 10 دقائق إلى 30 دقيقة ( هذا حد أقصى) للسماح للمكونات بإختراق البشرة وتحقيق الهدف المنشود من وراءه. مع الأخذ في الاعتبار أن ماسكات خل التفاح يمكن تركها فقط 5 دقائق على الوجه، ويجب تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق الماسك، فهذا يساعد على اختراق الجلد بشكل أفضل وضمان التخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يحقق نتائج مرضية.



2_ضعي كريم مرطب بعد شطف الوجه مباشرة يمكن استخدام التونر ثم يليه كريم الترطيب.

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3_من الأفضل رش وجهك بالماء البارد بعد إزالة الماسك ولشد مسام الوجه.4_كل ماسك مختلف في تكراره عن الآخر فهناك الماسكات التي يمكن تطبيقها يوميًا، واقنعة أخرى لا يجوز استخدامها الا مرة واحدة أو مرتين فقط في الاسبوع.5_لا تستخدمي أي ماسك للوجه إذا كان هناك تهيج أو احمرار أو جروح.6_جميع الماسكات من الأفضل تطبيقها على الوجه في المساء وليس اثناء النهار.7- عدم الجمع بين أكثر من ماسك في الاسبوع مع الأخذ في الاعتبار أن ماسكات تقشير البشرة ينبغي استخدامها كل أسبوع بجانب اختيار أي ماسك أخر سواء تفتيح، ترطيب أو للتخلص من الحبوب وتوحيد لون البشرة.