طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة بأكثر من وصفة لذيذة ومتنوعة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
طريقة عمل مكرونة بالجبنة والكوسة
مقادير مكرونة بالجبنة والكوسة
مكرونه
نصف كيلو كوسة
نصف كوب جبنة رومى مبشورة
2 كوب عصير طماطم
بصل مفروم
نعناع جاف
ملح فلفل أسود
البشاميل
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
نصف لتر لبن
طريقة عمل مكرونة بالجبنة والكوسة
* إسلقى المكرونة وأبشرى الكوسة و شوحى البصل والجزر المبشور فى الزيت على النار
* ضعى الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف و قلبى المكرونة فى صوص الطماطم
طريقة عمل البشاميل
* قلبى الدقيق فى الزبدة ثم أضيفى اللبن وضعى طبقة من المكرونة فى البايركس ثم طبقة من الكوسة ثم طبقة مكرونة أخرى
* أضيفى البشاميل والجبنة المبشورة على الوجه وضعى المكرونة فى الفرن حتى تمام النضج وقدميها
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