لنمو صحي.. أبرز 5 فيتامينات يجب توافرها في النظام الغذائي للطفل



فيتامينات للطفل فيتامينات للطفل

يستفيد الأطفال من النظام الغذائي الذي يحتوي على جميع المجموعات الغذائية الأساسية لكي ينمو بشكل قوي وصحي، فعند التخطيط لوجبة الطفل بشكل سليم ستتضمن له جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية لبداية صحية.



وفيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الأطفال وفقا لتقرير بموقع “Medical News Today”.



1- الكالسيوم

وفقًا لأكاديمية علم التغذية، يصل المراهقون إلى 90٪ من ذروة كتلة عظامهم بحلول سن 18 للإناث و 20 للذكور، ولهذا يجب أن يحتوي النظام الغذائي للطفل على جميع العناصر الغذائية الأساسية لصحة عظامه.

وتعتبر منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن، مصادر جيدة للكالسيوم.

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كما تشمل المصادر الجيدة الأخرى للكالسيوم:الخضروات الورقيةالمكسراتحبوب الإفطار وعصائر الفاكهة المدعمة بالكالسيوم2- فيتامين ديساعد فيتامين د في بناء عظام قوية ويمنع الإصابة بالكساح في مرحلة الطفولة، حيث تتسبب هذه الحالة في تليين العظام وضعفها، لذا فيؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إنتاج فيتامين د في الجلد، ثم يخزن الشخص الفيتامين في خلايا الكبد والدهون.ويقترح بعض الباحثين أن من 5 إلى 30 دقيقة من التعرض للشمس مرتين في الأسبوع على الأقل بدون واقي من الشمس يمكن أن يحفز تكوين فيتامين د بشكل كافٍ، ومع ذلك فإن التعرض لأشعة الشمس قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا يجب على الأطفال دائمًا ارتداء واقٍ من الشمس لتقليل هذه المخاطر على الرغم من أنها قد تمنع امتصاص فيتامين د.وتتضمن بعض مصادر فيتامين د الغذائية ما يلي:- الحليب النباتي المدعم مثل حليب اللوز وحليب الشوفان- الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والتونة والماكريل- صفار البيض- جبنه3- فيتامين بهناك أنواع مختلفة من فيتامينات ب، ووفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، تساعد معظم فيتامينات ب الجسم على إطلاق الطاقة من الطعام، لذا فهي ضرورية لدعم متطلبات الطاقة للطفل.يحتاج الأطفال أيضًا إلى فيتامينات ب للأسباب التالية:دم صحيالتمثيل الغذائي الصحينمو عصبي صحيصحة الجلد والعينينالمصادريمكن للأطفال الحصول على فيتامينات ب من المصادر الغذائية التالية:اللحوم والدواجن والأسماكحليببيضالصوياكل الحبوبالأطعمة المدعمة بفيتامينات ب4- الحديديساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما أن الحديد مهم في جميع مراحل نمو الطفل، ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 18 عامًا إلى ما بين 7-15 مجم من الحديد يوميًا، حسب العمر والجنس.5- فيتامين سيفيتامين سي هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأطفال لوظيفة الجهاز المناعي الصحي وتطوره، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، ويحتاج الأطفال ما بين 15-75 ميكروجرام من فيتامين سي يوميًا، حسب العمر والجنس.تشمل المصادر الجيدة لفيتامين سي ما يلي:- الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.- فاكهة الكيوي- فراولة- مانجو- الطماطم وعصير الطماطم- الفلفل- البطاطس