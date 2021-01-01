علاج زراق تحت العين.. بالأعشاب والوصفات



علاج زراق تحت العين علاج زراق تحت العين

يمكن علاج زراق تحت العين بطرق مختلفة؛ حيث تُعتبر العين عضوًا حساسًا جدًا، فإذا تعرضت الكدمات وتسببت في زراق العين فكيف يتم علاجها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق على علاج زراق تحت العين في السطور التالية.



علاج كدمات العين عند الأطفال



يصاب العديد من الأطفال بـ كدمات العين خصوصا في السن الصغيرة بسبب اللعب والتحرك الزائد، ويمكن ان نحتاج إلى اللجوء لـ علاج كدمات العين عند الأطفال للعديد من الأسباب والأمراض.

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بينما تتلاشى الكدمة من تلقاء نفسها ويمكن ببعض الإجراءات علاج كدمات العين عند الأطفال، وفيما يلي سوف نقوم باتخاذ إجراءات لتقليل الكدمات ومساعدة الكدمة على الشفاء بسرعة أكبر.ويمكن استخدام بعض طرق علاج كدمات العين عند الاطفال بواسطة بعض المكونات الطبيعية الطبيعية، مثل: وضع كمادات من البقدونس الطازج أو التدليك بالخل أو استخدام مرهم زهرة العطاس يمكن أن يقلل من الكدمات.وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات التي يمكن بدورها ان تقوم بـ علاج كدمات العين عند الأطفال، والتي قد تقوم بالتخلص منها في وقت قصير بشكل ملحوظ، ومن أهمها:1- وضع الثلج لمنع تسرب الدم إلى المنطقة والتسبب في المزيد من المشاكل، لا تضع كيس الثلج مباشرة على الجلد - استخدم منشفة شاي رقيقة أسفلها وقم بوضع الثلج لمدة 10 دقائق فقط في المرة الواحدة.2- استمر في وضع الثلج كل 30 دقيقة أو نحو ذلك خلال الـ 24 ساعة الأولى .3- حافظ على ارتفاع المنطقة، ويمكن علاج كدمات العين عند الأطفال بواسطة جعل طفلك يستلقي ويستخدم الوسائد قدر الإمكان لرفع الطرف المصاب أو جزء الجسم المصاب فوق مستوى القلب.4- بعد 24 ساعة ، ضع كيسًا حراريًا على الكدمة لإزالة الدم المتجمع، واستخدم كيس قمح مسخن في الميكروويف سيفي بالغرض - أو زجاجة ماء ساخن. تقدم بطلب لمدة 10 - 20 دقيقة في كل مرة.5- الراحة ، وكلما تمكنت من إراحة العينين يمكن علاج كدمات العين عند الاطفال، كانت فرصة الشفاء أفضل.إقرأ ايضا | 9 طرق طبيعية لعلاج انتفاخ العينأفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العينيحدث التورم واللون الأسود والأزرق المميز عندما تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه والرأس ويتجمع الدم والسوائل الأخرى في الفراغ حول العين، وغالبا أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين عبارة عن كدمات بسيطة نسبيًا تلتئم من تلقاء نفسها في حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام.ومع شفاء الكدمة، يقل التورم حول العين، وغالبًا ما يتحول لون الجلد من الأسود والأزرق إلى الأخضر والأصفر، وغالبا ما تشفى كدمات العين من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، لكن يمكنك المساعدة في تسريع الشفاء وتقليل الألم من خلال اتخاذ أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين، وذلك عبر إجراء الخطوات التالية :1- أوقف أي نشاط.2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين. ﻿3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.9- استمر في التحقق من وجود أي علامات تحذيريةعلاج كدمات العين بالاعشابويمكن علاج كدمات العين بالاعشاب وبعض الوصفات الطبيعية، ويعتمد علاج كدمات العين على مدى خطورة الحالة وفي معظم الأحيان تختفي الكدمة في حوالي اسبوعين.بشكل عام يتم التعامل مع علاج كدمات العين بالاعشاب من خلال الرعاية الذاتية في المنزل، وتشمل الخطوات لـ علاج كدمات العين ما يلي :1- زيت طبيعي :حتى الزيت العادي يمكن أن يساعد في علاج كدمات العين وعندما تتحول العيون إلى اللون البنفسجي ، لكن يجب أن يكون طبيعيًا وعالي الجودة، ببساطة قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت ويقلل التورم والالتهاب، تذكر أن الأنسجة حول العين حساسة للغاية ، لذلك يجب توخي الحذر عند التدليك.2- البطاطس :وتعتبر البطاطس فعالة في علاج كدمات العين، فهو ليس فقط غني بفيتامين C الذي يقوي جدران الأوعية الدموية ، كما أنه يقلل التورم ويعمل كمسكن.ويمكن استخدام قشر البطاطس في علاج كدمات العين، ويتم عبر تقطيعها إلى شرائح سميكة، تبرد الشرائح لمدة نصف ساعة في الثلاجة، ثم ضعيه على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، يمكن أيضًا استخدام عصير البطاطس لعمل الكمادات.علاج الكدمات السوداء حول العينمن المهم اتباع قواعد معينة لتقليل علاج الكدمات السوداء حول العين وشفاء كدمة العين، ويمكن تنظيف المنطقة المصابة وجفافها جيدًا، هذا سوف يساعد في منع العدوى البكتيرية.وإذا كنت تعاني من ألم شديد فعليك تناول المسكنات مع علاج الكدمات السوداء حول العين ، لكن تجنب الأسبرين ، الذي يبطئ تخثر الدم عند الاستلقاء ، حاول إبقاء رأسك فوق مستوى الجسم حتى لا يتراكم الدم على جانب الرأس و "ستبتعد" الكدمة بشكل أسرع.ويجب تجنب فرك أو الضغط على العين المصابة أيضًا عند استخدام علاج الكدمات السوداء حول العين، لا تستخدمي مستحضرات التجميل خلال الأيام القليلة الأولى حتى زوال التورم ، لأنها يمكن أن تسبب العدوى، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات لـ علاج الكدمات السوداء حول العين.1- أوقف أي نشاط.2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين. ﻿3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.9- استمر في التحقق من وجود أي علامات تحذيريةعلاج ضربة العينوفي أغلب الأحيان يكون علاج ضربة العين الوحيد هو الوقت للسماح للجسم بالشفاء وامتصاص الدم، لا تستطيع الملتحمة تصفية الدم بسرعة وتستغرق هذه العملية وقتًا أطول من الكدمات الأخرى.وعلى سبيل المثال قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنزيف تحت الملتحمة إذا كنت مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو كنت تتناول أدوية ترقق الدم مثل الأسبرين أو الكومادين، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق علاج ضربة العين، وتشمل:1- فيتامين سي :وتتأثر الكدمات بشكل إيجابي بفيتامين سي الإضافي، يساعد هذا الفيتامين على تقوية جدران الأوعية الدموية، وبالتالي تسريع الشفاء و علاج ضربة العين.و تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ج يساهم بشكل كبير في علاج ضربة العين، وقد نجد فيتامين ج في الليمون والبرتقال والتوت البري والبروكلي والبطاطس، إذا لم تكن لديك القدرة على تغيير نظامك الغذائي ، فيمكنك تناول فيتامين ج أو مكملات فيتامين نقية.2- الأناناس والبابايا :وتعتبر هذه الثمار مساعدة ممتازة في علاج الكدمات، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تسرع الشفاء من أي إصابة تسبب تلون الجلد وعلاج ضربة العين.وتحتوي هذه الفاكهة على أنزيمات خاصة تعمل على تنعيم وشفاء الجلد وعلاج ضربة العين؛ حيث ان الفواكه التي قد تأكلها أو تشرب عصيرها أو تضع لبها كمادة على المنطقة المصابة تساعد في علاج ضربة العين.علاج ضربة العين بالاصبعوقد نصاب بضربة من الإصبع الأمر الذي يتسبب في الشعور بالألم واحمرار العين بشكل كبير، وعدم القدرة على فتح العينين، وينصح في علاج ضربة العين بالاصبع وضع عبوة باردة أو قطعة قماش مملوءة بالثلج على المنطقة المحيطة بالعين بعد الإصابة بوقت قصير لتقليل التورم، وتضييق الأوعية الدموية.ويجب عدم وضع قطعة من الأكل النيء المجمد كـ علاج ضربة العين بالاصبع وكمادات، لأنها تسبب عدوى مثل (E. coli). ينصح بعدم الضغط على العين نفسها، ويجب تكرار وضع الكمادات الباردة عدة مرات في اليوم لمدة يوم أو يومين؛ حيث توضع لمدة 10 دقائق كل ساعة أو ساعتين.ويمكن طلب الرعاية الصحية لـ علاج ضربة العين بالاصبع، وذلك إن ظهرت مشاكل في الرؤية مثل الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية، أو ظهر ألم شديد في العين، تجنب حدوث كدمات حول كلتا العينين أو نزيف في الأجزاء البيضاء أو الملونة من العين أو من الأنف، الغثيان والتقيؤ، الشعور بالدوار أو الإغماء.في حال دخول جسم غريب إلى العين، تجنب إزالة الجسم بأي أداة حادة أو ملقط أو منديل ورقي مبلل واللجوء إلى الطبيب على الفور، مع وضع كمادات ماء دافئة بعد بضعة أيام عندما يستقر التورم ينصح بوضع كمادات ماء دافئة، ويجب تكرار الكمادات عدة مرات في اليوم لمدة يوم أو يومين حيث توضع لمدة (20-30) دقيقة كل ساعتين.وكعلاج ضربة العين بالإصبع يمكن تدليك المنطقة المحيطة بالكدمة وتدليك المنطقة المحيطة بالكدمة برفق في الأيام التالية للإصابة، فيساعد هذا على تنشيط الجهاز الليمفاوي بالقرب من الكدمة وتسريع عملية الشفاء.لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج زراق تحت العين من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .