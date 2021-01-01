احذري معطر الجو.. 5 عادات خاطئة تسبب السرطان تجنبيها فورًا



معطر الجو معطر الجو

السرطان هو واحد من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، وهو يبدأ عندما تتداخل التغييرات الجينية مع العملية المنظمة لانقسام الخلايا في جسمك وتتسبب في نمو الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتكوين كتلة تسمى الورم، كما أن السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم وكان مسؤولًا عن 8.8 مليون حالة وفاة في السنوات الأخيرة، ويعود سبب حوالي ثلث الوفيات الناتجة عن السرطان إلى بعض المخاطر السلوكية والغذائية، كانخفاض تناول الفاكهة والخضروات وقلة النشاط البدني والتدخين.



ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نستعرض لك بعض العادات الخطيرة التي يمكن أن تسبب السرطان بصرف النظر عن التدخين فمن المعروف كيف يمكن أن تؤثر هذه العادة على صحتك العامة وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



1- استخدام معطرات الجو

أصبحت معطرات الجو من المنتجات الأساسية للعناية المنزلية واستبدلت روتين التنظيف القديم الجيد والأواني المجففة التقليدية، لا تعمل معطرات الجو هذه على تحسين جودة الهواء بأي شكل من الأشكال، فهي تخفي فقط الرائحة الكريهة، فهي تحتوي على مواد ضارة مسببة للسرطان تدخل من خلال فتحات الأنف عند رشها حولك وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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2- تناول الأطعمة المشويةعندما تقوم بشوي الأطعمة مثل الأسماك والفراخ واللحوم، فإنها تصبح محترقة قليلًا وتصبح بعض المناطق بها سوداء، فعلى الرغم من أن هذا يعطي طعم مدخن، إلا أن المركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة وما يسمى بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس3- التعرض لأبخرة السياراتالأشخاص الذين يتعرضون بانتظام لوقود الديزل كالسائقون والميكانيكيون معرضون بشكل كبير للإصابة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حيث يطلق الديزل والبنزين أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات السامة.4- تناول الأطعمة المعلبةالأطعمة المعلبة غير صحية وخطيرة لأن الأطعمة محكمة الغلق في عبوات معدنية مبطنة بطبقة بلاستيكية مليئة بالمواد الكيميائية الضارة، حيث تؤدي هذه الأطعمة المعلبة عند استهلاكها إلى اضطرابات هرمونية وتغيرات في الحمض النووي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.5- شرب البيبسي الدايتأشارت الدراسات الحديثة إلى أن العديد من ماركات الصودا الشائعة تحتوي على مستويات عالية من 4-ميثيلميدازول (4-MI)، وهي مادة مسرطنة حيوانية معروفة، كما تحتوي صودا الدايت على محليات صناعية تم ربطها بزيادة سرطان البنكرياس وأنواع أخرى من السرطانات، وأظهرت العديد من الدراسات أن صودا الدايت تؤدي أيضًا إلى الإصابة بسرطان المثانة وأورام المخ.