الصحة العالمية تطالب بريطانيا بمنح الدول الأخرى فرصة الحصول على لقاحات كورونا



لقاحات كورونا لقاحات كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بريطانيا بالتخلي عن خطط التطعيم الشامل لمواطنيها ضد فيروس كورونا، والاكتفاء بتحصين الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حتى يتسن للدول الأخرى الحصول على لقاحات كورونا.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "نقول للسكان البريطانيين: بإمكانكم أن تنتظروا.. ذلك أننا نعتقد أن على البلدان، بعد أن تقوم بتطعيم العاملين في قطاع الصحة والناس الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا، أن تضمن وصول الآخرين إلى الدواء".



ولفتت هاريس إلى أن اعتماد هذا المبدأ سيكون خطوة صائبة أخلاقيا واقتصاديا على حد سواء.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت: "لقد نشرت مؤخرا أبحاثا عديدة تثبت أن من غير الجدوى اقتصاديا أن تقوم دولة ما بتطعيم سكانها فقط لتجلس وتقول فيما بعد أن كل شيء على ما يرام"، محذرة من خطأ التركيز على الجهود الانفرادية في مجال مكافحة فيروس كورونا.وتابعت: "إننا جميعا نعيش على كوكب واحد ومترابطين ببعضنا بعض".وفي 25 يناير اعتبر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن التعصب القومي في مجال اللقاحات قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 9,2 تريليون دولار، وقد تتكبد اقتصادات الدول الغنية نحو 4,5 تريليون دولار من تلك الخسائر.وفي 8 ديسمبر، انطلقت في المملكة المتحدة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاحات تم تطويرها من قبل شركات عدة. وبحسب السلطات فقد تلقى حوالي 12% من سكان المملكة الجرعة الأولى من اللقاح.وفي وقت سابق، قررت الحكومة البريطانية تمديد الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية من ثلاثة أسابيع موصى بها حتى ثلاثة أشهر، وذلك من أجل تحصين العدد الأكبر من المواطنين، على أن يبلغ عددهم بحلول منتصف فبراير 15 مليون نسمة، مما سيمكن من تخفيف بعض القيود المفروضة بسبب الجائحة.