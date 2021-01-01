يثق البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، فى قدرات الأنجولى آرى بابل مهاجم الدراويش لأنه سبق ودربه أثناء توليه الإدارة الفنية لنادى بريميرو دي أغوستو " أول أغسطس الأنجولى " خلال فترتين مختلفتين.
حيث شارك " بابل " تحت قيادة المدرب البوسنى ( حسب المعلومات والتقارير المتاحة ) فى 128 مباراة خلال جميع البطولات المحلية والأفريقية سجل خلالهم 59 هدفًا مما أدى إلى الإعتماد عليه قائدًا للفريق داخل وخارج الملعب.
وتحدث "يوفيتش" عن المنضم للإسماعيلي هذا الموسم فى وقت سابق قائلًا: " بابل لاعبًا رائعًا يعلم جيدًا مدى مسئوليته داخل الملعب ولابد من بذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق الإنتصارات وعندما أراه فى حالة قلق شديد قبل اللقاءات المهمة أعرف تماما أنها ستكون أفضل مبارياته".
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التعليقات على مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب
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