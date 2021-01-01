رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء



رضا عبد العال رضا عبد العال

قال رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا السابق، إنه قدم استقالته من تدريب الفريق منذ 3 أسابيع بسبب عدم توافر الإمكانيات اللازمة للصعود إلى الممتاز.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": " كنت منحوس مع طنطا، وفي تصفية حسابات من الحكام معايا وعلشان كده مشيت.. وأنا الوحيد اللى اتحسب عليا 5 ضربات جزاء، ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء اللى مكنتش بتتحسب ليا مع طنطا".



وناشد جماهير طنطا بدعم ومساندة فريقها خلال المباريات المقبلة.



ووصل رضا عبد العال بفريق طنطا إلى آخر الطريق فبعد 10 مباريات حقق فوز وحيد وجمع 7 نقاط ويحتل المركز الأخير وبعد أن كان هدف الفريق الصعود يأمل الآن في تجنب الهبوط للدرجة الثالثة.

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وفشل عبد العال في المباراة الأخيرة لطنطا ضد النجوم وخسر بهدف دون رد ليكتب نهاية مشواره مع طنطا ، لتقر إدارة الفريق تعيين علاء صابر مديرا فنيا للفريق ويعاونه عصام ابراهيم وعادل ماضى ومدرب مساعد اكرامى صابر ومدرب حراس اسامة ليلة.