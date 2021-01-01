أكد شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق تعمده إيذاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي خلال إحدى مباريات القمة بين الفريقين، موضحًا أسباب رحيله عن الأبيض.
وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل مباراة الأهلي والزمالك خلال عام 2016 في نهائي كأس مصر والتي حققنا فيها الفوز، كنت في غاية تركيزي، لدرجة أن أحمد دويدار كان يمزح معي قبل المباراة قلت له لا تمزح أنا سأخوض حربا اليوم، وبالفعل المباراة تحولت لمعركة بين اللاعبين، كل ثنائي في معركة".
وأكمل: "وليد سليمان يلعب بعنف حتى بعد الكرة، وهناك لاعبون يتدخلون بقوة لكن لا يتسببون في إصابة للمنافس، لكن وليد سليمان يستخدم كوعه لإصابة الخصم".
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التعليقات على شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس
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