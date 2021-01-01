ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وقال لوك داولينج المدير الرياضي في وست بروميتش في بيان: "ستسعد جماهيرنا بمشاهدة هذا اللاعب وأتمنى أن يسجل الأهداف التي نحتاجها للفوز بالمزيد من المباريات. الشيء الأكثر أهمية انه كان يتوق للعب معنا رغم مركزنا المتأخر".
وسجل دياني، 29 عامًا، 11 هدفا في 18 مباراة مع جالطة سراي هذا الموسم.
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