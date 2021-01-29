

طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

بعد أيام من توليها منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، طالبت جانيت يليت، بالتحرك "الآن" وطرح حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.



وشدّدت وزيرة الخزانة الأمريكيّة، على أهمّية التحرّك "الآن" وتبنّي حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدّمها الرئيس جو بايدن، والتي ستكون فوائدها على المدى الطويل "أعلى بكثير من التكاليف".



وقالت يلين في تصريحات لها لصحفيّين في البيت الأبيض عقب اجتماعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "يجب أن نتحرّك الآن" لتبني حزمة التحفيز الاقتصادي، معتبرةً أنّ "فوائد تحرّكٍ قوي وفوري ستكون أكبر بكثير من التّكاليف على المدى الطويل".