طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

صورة الخبر: طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام
طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

بعد أيام من توليها منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، طالبت جانيت يليت، بالتحرك "الآن" وطرح حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.

وشدّدت وزيرة الخزانة الأمريكيّة، على أهمّية التحرّك "الآن" وتبنّي حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدّمها الرئيس جو بايدن، والتي ستكون فوائدها على المدى الطويل "أعلى بكثير من التكاليف".

وقالت يلين في تصريحات لها لصحفيّين في البيت الأبيض عقب اجتماعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "يجب أن نتحرّك الآن" لتبني حزمة التحفيز الاقتصادي، معتبرةً أنّ "فوائد تحرّكٍ قوي وفوري ستكون أكبر بكثير من التّكاليف على المدى الطويل".

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74320

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager