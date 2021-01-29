

الصين تجني أرباح "مغارة كورونا".. صدرت 220 مليار كمامة برقم خيالي الصين تجني أرباح "مغارة كورونا".. صدرت 220 مليار كمامة برقم خيالي

صدّرت الصين أكثر من 220 مليار كمامة خلال عام 2020، ما مكنها من جمع أكثر من 50 مليار دولار، وفق ما أفادت به وزارة التجارة الجمعة.



تأتي هذه الطفرة في ظل ارتفاع الطلب على المعدات الواقية بشكل كبير جرّاء تفشي كوفيد-19.



محرك الصادرات

وبات جني ملايين الدولارات مقابل الكمامات محرّكا أساسيا لصادرات الصين بعدما جمّد كوفيد-19 النشاط الاقتصادي تقريبا مطلع 2020 وأثّر سلبا على النمو.

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وقال نائب وزير التجارة الصيني كيان كمينغ للصحفيين الجمعة إنه إضافة إلى الكمامات، صدّرت الصين 2,3 مليار قطعة من معدات الوقاية ومليار وحدة من معدات فحص كوفيد-19 العام الماضي "في مساهمة مهمة في المعركة العالمية ضد الوباء".