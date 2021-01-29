

بالأرقام.. اقتصادية قناة السويس تعبر عام كورونا بمليار دولار بالأرقام.. اقتصادية قناة السويس تعبر عام كورونا بمليار دولار

أمضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ حزمة مشروعات مختلفة في عدة موانئ خلال العام لأول لجائحة كورونا.



وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الجمعة، أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة بالمنطقة التي تعاقد عليها المطورون بلغت 1.077 مليار دولار.



وكشفت المنطقة الاقتصادية في حصاد عام 2020 عن أبرز الخطوات التي قطعتها لإنجاز ملفات مهمة في خطتها الخمسية، وأداء الموانئ.

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وأوضحت المنطقة في تقرير الحصاد عن عام 2020 الذي أصدرته اليوم الجمعة، أن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعاقدوا على 24 مشروعا في 2020 يتم تشغيلها خلال السنوات الثلاث القادمة.وأضافت: "جار التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات".حزمة مشروعاتتعكف منطقة قناة السويس على تنفيذ مجموعة مشروعات، على رأسها توسعة الحوض الثاني بميناء السخنة على البحر الأحمر من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز.ويتضمن المشروع إقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة ٥٥٠ مليون دولار، متضمنة رصيفا بحريا بطول ١٣٥٠ مترا وساحة تداول بمساحة ٦٤٠ ألف متر مربع، تم الانتهاء من تطوير مساحة ٣٥٣ ألف متر مربع كمرحلة أولى.وقامت موانئ دبي بتوريد وتركيب ٤ أوناش للرصيف STS وعدد ٢ أوناش RMG وعدد ٨ أوناش RTG.وتم التشغيل التجريبي للحوض الثاني باستقبال أول سفينة حاويات SPIRIT OF DUBAI ، وحاليا تتم عمليات تداول بالحوض.