داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين (الهرومون الذي ينظم مستوى السكر في الدم) بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
مرض السكري أو كما يقال عنه "مرض العصر"، هو من الأمراض التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في العالم، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 463 مليون شخص مصابون بهذا المرض. لهذا من المهم مراعاة ما يتناوله المريض من غذاء، فهناك الكثير من الأطعمة الصحية لمرضى السكري، تساعدهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم حتى لا تحدث مضاعفات قد تودي بحياتهم إلى الوفاة.
حول هذا الموضوع، تحدثت المختصة في الغدد الصماء، الطبيبة سارة بروير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قائلة إنه "من الممكن أن تكون حمية البحر الأبيض المتوسط هي الحمية المثالية لمرضى السكري".
وأشارت بروير إلى دراسة أجراها علماء مختصون، كان الغرض منها تحديد كيفية تأثير نظام غذائي معين على مستوى السكر في الدم لدى الشخص.
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التعليقات على النظام الغذائي الأفضل لمرضى السكري
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