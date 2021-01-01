بعد توقف 41 عاما.. نافورة نهر النيل تعود من جديد

بعد 41 عاما من توقفها عن العمل، عادت أشهر نافورة على نهر النيل للتلألأ من جديد عقب إعادة تشغيلها من جانب شركة المقاولون العرب.
ونشر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هاني يونس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أول فيديو لـ "نافورة نهر النيل" عقب إعادة تشغيلها بعد تعطلها 40 عاما.
وعلق يونس على عودة عمل النافورة قائلا: "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر".
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