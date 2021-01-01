أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك

نشر أيمن حفني لاعب الزمالك صورة له بعد توقيعه على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري عبر حسابه على "انستجرام".
وكتب أيمن حفني قائلًا: "شكرًا لكل من ساعدنى على تحقيق امنيتى، أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم على، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة، الآن أصبحت ببيتى وسط عائلتى الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادى الزمالك".
ووقع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك السابق على عقود انضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري، بعدما وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على عودة اللاعب من جديد للفريق.
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التعليقات على أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك
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