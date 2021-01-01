أصبحت بـ بيتى وسط عائلتى.. أول تعليق من أيمن حفني عقب عودته للزمالك

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صورة الخبر: ايمن حفني
ايمن حفني


نشر أيمن حفني لاعب الزمالك صورة له بعد توقيعه على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري عبر حسابه على "انستجرام".

وكتب أيمن حفني قائلًا: "شكرًا لكل من ساعدنى على تحقيق امنيتى، أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم على، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة، الآن أصبحت ببيتى وسط عائلتى الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادى الزمالك".

ووقع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك السابق على عقود انضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري، بعدما وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على عودة اللاعب من جديد للفريق.

وكان أيمن حفني أصدر بيانا مؤخرا أعلن خلاله عن رغبته في العودة للنادي الأبيض وإنهاء مسيرته داخل الزمالك وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي منذ يومين لمناقشته في مسألة عودته وتم عرض الأمر على المدير الفني.

المصدر: elbalad

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