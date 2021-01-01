المدرب الفنكوش .. طنطا يطيح بـ رضا عبد العال من تدريب الفريق



رضا عبدالعال رضا عبدالعال



قرر نادي طنطا إقالة رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وتعيين علاء صابر بدلا منه بشكل مؤقت، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دورى القسم الثاني.



وخسر فريق طنطا أمام منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مواجهات دورى القسم الثاني .



وحقق رضا عبدالعال مع فريق طنطا فوزا وحيدا وخسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات .

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وجاءت نتائج الجولة كالتالي :القناة 0-0 السكة الحديدالنصر 1-2 الترسانةسرس الليان 1 -0 بتروجيتالزرقا 0-0 المريخجمهورية شبين 2 -1 السويسالداخلية 1-1 زدبورتو السويس 1-1 كوكاكولاالنجوم 1-0 طنطاجدول الترتيب1- بورتو السويس : 23 نقطة2- الترسانة : 19 نقطة3- الداخليه : 184- منتخب السويس : 175- زد اف سي : 156- سرس الليان : 157- القناة : 148- المريخ : 149- كوكاكولا : 1410- بتروجيت : 1311- السكه الحديد : 1212- جمهوريه شبين : 1213- الزرقا : 1214- النجوم : 1115- النصر : 916- طنطا : 7