عميد اقتصاد القاهرة: نتلقى طلبات التقديم للدراسات العليا حضوريا وأونلاين



الدكتور محمود السعيد الدكتور محمود السعيد

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديم بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين للدراسات العليا بالكلية .



وأضاف "السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية تتيح تقديم الطلبات سواء أونلاين أو من خلال الحضور في مقر الكلية والتقديم يدويا ، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ومنع التجمعات في أماكن التقديم والزام جميع المتقدمين بارتداء الكمامات.



وبالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس أوضح أنه يتم حاليا عمل مراجعات أونلاين لهم على المقررات التي تم الانتهاء منها ، والتواصل معهم من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية لاستمرار التفاعل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ، وعمل تدريبات على الامتحانات لتعريفهم بها تمهيدا لإجراؤها ، خاصة مع قرب انعقادها .

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وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات وكذلك كيفية إقامتها وإجراؤها خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم ، بحيث يتم إعدادها وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة .كما أن الكلية مستعدة لأي طريقة لإجراء الامتحانات سواء حضوريا في مقر الكلية أو أونلانين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، حيث أنه تم تأهيل الطلاب خلال الفصل الدراسي على استخدام هذه المنصات وكيفية التعامل عليها .