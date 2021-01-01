4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

آخر الأخبارالصحة والجمال › 4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

صورة الخبر: رائحة الجسم الكريهة
رائحة الجسم الكريهة


تساهم عدة عوامل في ظهور رائحة جسم الإنسان أو قد تؤثر عليها وتؤدي إلى تغييرها، ويتمنى الجميع الحصول على رائحة جسم رائعة وممتعة.

وإليكم أسباب رائحة الجسم الكريهة وفقا لموقع timesnownews

بعض العوامل التي قد تساهم في رائحة الجسم هي كما يلي:

يمكن أن يؤثر الإجهاد والنشاط البدني على رائحة الجسم بشكل سلبي
هل تعلم أن العرق الناتج عن الإجهاد ينتج عنه رائحة كريهة أكثر من العرق الناتج عن أي نشاط بدني؟ خلال الظروف العادية أو الأنشطة البدنية ، تفرز الغدد المفرزة العرق، ومع ذلك عندما تكون تحت الضغط ، فإن الغدد المفرزة هي التي تنتج العرق، يتركز هذا العرق في محتوى الدهون والبروتينات ، مما يؤدي إلى رائحة كريهة.

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على رائحة الجسم
الأطعمة التي تسبب الغازات مثل الكرنب والفجل والهليون يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

الحالات الصحية المختلفة
مثل مرض السكري وانقطاع الطمث والحمل تغيرًا في رائحة الجسم.

كما تعد الالتهابات الجلدية أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتغير روائح الجسم.

المصدر: موقع timesnownews

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager