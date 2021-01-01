اعرفى نوع شخصيتك من شكل حواجبك.. الكثيفة واثقة فى نفسها والرفيعة حساسة



اعرفى نوع شخصيتك من شكل حواجبك اعرفى نوع شخصيتك من شكل حواجبك

إذا كانت العيون هي نافذة الروح، فإن الحواجب هي إطار تلك النافذة، التى يمكن أن تخبرك الكثير عن شخصيتك، وطريقة تعاملك فى الحياة مع المواقف المختلفة، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد"، كيف يعكس شكل حاجبيك صفاتك الشخصية على النحو التالى:



الحواجب العادية:

الحواجب ذات العرض المتوسط ​​والتي تحتوي على مسافة بين بعضها البعض تعني الالتزام بالقيم التقليدية وسلامة الشخصية، وفي الوقت نفسه، تتميز الشخصية التي تمتلك هذا النوع من الحواجب بأنها لا تحب المبالغة، وهو الشيء الذي يجعل الآخرين يستمتعون بالتواجد معها.



الحواجب العادية

الحواجب العادية



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حواجب طويلة جدًا:يمكن للأشخاص الذين يمتلكون حواجب طويلة تحمل أي ضغوط تقريبًا، وأن يكونون اجتماعيين للغاية، فهم أفراد يتمتعون بالحيوية، فإذا كنت تنتمي إلى هذا النوع من الشخصيات، فأنت معتادة على حل جميع مشاكلك بمفردك ونادرًا ما تشاركيها مع الآخرين.حواجب قصيرة:أنت مهتمة للغاية بالتفاصيل ومعتادة على الوقوف على أرض الواقع، ولا تحبين الاستماع لشكوى الآخرين من مشاكلهم، لأنك تجدين أيضًا صعوبة في التغلب على صعوبات الحياة أحيانًا.حواجب كثيفة:لديك ثقة كاملة في قوتك الداخلية وجاذبيتك الخارجية، يمكن للأشخاص مثلك التعامل بسهولة مع النزاعات، بمجرد أن تضع نصب عينيك هدفًا مهمًا، لا يمكن إيقافك ببساطة، أنت لست مهتمة بشكل خاص بما قد يعتقده الآخرون عنك، لأنك مهتمة أكثر بكثير بأن تعيشي حياتك على أكمل وجه.حواجب رفيعة:تعكس الحواجب الرفيعة جدًا الحساسية الفطرية التي تمتلكها صاحبتها، فالنزاعات ليست على قائمة الأولويات لديها، ويمكنها بمهارة تجنبها تمامًا، وهي تتمتع بكل ما حولها بمثالية وتمتلك روح عطوفة شاملة.حواجب مقوسة:من المرجح أن يكون أولئك الذين لديهم حواجب عالية التقوس حساسين وانتقائيين في التواصل، عند مقابلتك لأول مرة، غالبًا ما يحصل الناس على انطباع خاطئ، ويجدونك أنانيًا أو مغرورًا، لكن الحقيقة البسيطة في الأمر هي أنك لن تنفتح بالكامل على شخص لم يفز بثقتك، وبالحديث عن سمات شخصيتك، كان الكمال والنقد الذاتي دائمًا أقرب رفقاء لك.حواجب منخفضة التقوس:من المؤكد أن الشخص الذي لديه حواجب منخفضة التقوس هو نوع الفرد الذي يمكنك الوثوق به في أي موقف، عادة ما يمتلك هؤلاء الأشخاص شخصية جذابة ويكونوا قادرون على بناء علاقات جادة وطويلة الأمد.حواجب على شكل مثلث:يشير الشكل الحاد لحاجبيك إلى شخصية ديناميكية، وإلى أن لديك موهبة لتحليل المواقف بسرعة واتخاذ قرارات سريعة، ويمكن أن تؤدي هذه العفوية أحيانًا إلى نتائج غير مرغوب فيها، لكنها بالتأكيد لها مزاياها، لا يشعر الناس بالملل أبدًا في وجودك، فأنت جيدة في إلهام الآخرين ولا تخجلين أبدًا من تحمل المسئولية.حواجب مستقيمة تقريبًا:الحواجب بدون منحنيات واضحة تشير إلى عقلية تحليلية وميل إلى التفكير العقلاني، ومع ذلك، فأنت لا تخشين تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية والتعبير عن حقائق غير مريحة يفضل الآخرون تجنبها.