قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك؛ طريقة عمل دجاج مشوي بنكهة الباربكيو.
المقادير..
1 دجاجة كاملة
1 بصل نصف كوب باربكيو صوص
2 فص ثوم
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف كيلو بطاطس مكعبات
1 بصل شرائح
2 فص ثوم شرائح
1 ملعقة كبيرة بابريكيا
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف
1 ليمون مقطع شرائح
طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو..
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