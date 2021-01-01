طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو..

في الصينية، يخلط الباربيكيو صوص مع البهارات والتوابل والزيت والزعتر والثوم الشرائح والثوم المفرومثم توضع الدجاجة وتتبل بخلطة التوابلويوضع تحتها الخضار المشكل والبصلبعد ذلك يضاف الملح والفلفل، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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