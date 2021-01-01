طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو

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دجاج مشوي بنكهة الباربكيو

قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك؛ طريقة عمل دجاج مشوي بنكهة الباربكيو.

المقادير..
1 دجاجة كاملة
1 بصل نصف كوب باربكيو صوص
2 فص ثوم
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف كيلو بطاطس مكعبات
1 بصل شرائح
2 فص ثوم شرائح
1 ملعقة كبيرة بابريكيا
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف
1 ليمون مقطع شرائح

طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو..

في الصينية، يخلط الباربيكيو صوص مع البهارات والتوابل والزيت والزعتر والثوم الشرائح والثوم المفروم

ثم توضع الدجاجة وتتبل بخلطة التوابل

ويوضع تحتها الخضار المشكل والبصل

بعد ذلك يضاف الملح والفلفل، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

المصدر: elbalad

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