أسهل طريقة لتحضير صوص الفراولة

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صوص الفراولة

قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير صوص الفراولة.

طريقة عمل صوص الفراولة ..

المقادير ..
• نصف كوب سكر
• نصف كيلو فراوله طازجه مغسوله ومقطعه
• معلقة صغيره من عصير الليمون
• معلقة صغيرة من النشا
• ملعقتين ماء بارد

التحضير والطريقة..
قومى بوضع الفراولة والسكر في حلة ونضعها على نار متوسطة الحرارة لمدة 3 دقائق بعد أن تبدأ بالغليان مع التقليب المستمر ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد ثم نهرس المزيج في الخلاط الكهربائي، ثم نعيد المزيج إلى النار مرة أخرى ونضيف له عصير الليمون ونقلب لمدة ٣ دقائق، ثم نمزج النشاء والماء معا ونضيفهم إلى خليط صوص الفراولة، ونقلب لمدة ٣ دقائق فقط حتى لا يغلط القوام ويصبح مربى، ثم نرفعه من على النار ويحفظ في زجاجة للاستخدام في أي وقت على أي تفضليه .

المصدر: الفيس بوك

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