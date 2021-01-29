

انكماش اقتصاد فرنسا أقل من المتوقع في الربع الرابع لـ 2020 انكماش اقتصاد فرنسا أقل من المتوقع في الربع الرابع لـ 2020

أظهرت بيانات رسمية نُشرت، اليوم الجمعة، أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع، بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادي، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن ارتفع 18.5% في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.



وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 خبيرا اقتصاديا فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 % إلى -5.3 %.

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ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد 8.3 %، وهذا أفضل من -11 % وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.