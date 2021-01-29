أظهرت بيانات رسمية نُشرت، اليوم الجمعة، أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع، بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادي، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن ارتفع 18.5% في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.
وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 خبيرا اقتصاديا فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 % إلى -5.3 %.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انكماش اقتصاد فرنسا أقل من المتوقع في الربع الرابع لـ 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق