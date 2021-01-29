يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولار بشكل دوري، لتأثيرها على أسعار السلع، ويقدم «السلطة» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وذلك وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الحالي، وذلك على النحو التالي:
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يناير 2021
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