

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يناير 2021 سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يناير 2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولار بشكل دوري، لتأثيرها على أسعار السلع، ويقدم «السلطة» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وذلك وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الحالي، وذلك على النحو التالي:



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصريسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصرسجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في المصرف المتحدسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويسسجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.