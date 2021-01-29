

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.



وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، وبناء على إخبارية سرية رقم 184 لسنة 2021 بالاشتباه مشمول البيان الجمركى فى رقم 859 لسنة 2020 صادر نهائي جمرك دمياط، باسم شركة ا. ب. ل، والصنف المصدر طبقا لإقرار صاحب الشأن ومستنداته عبارة عن 20 كرتونة شريط (كالدينور بلاستر لاصق) بوزن 200 كيلوجرام مصدرة لدولة نيجيريا.



وتم تشكيل لجنة، وبالفحص تبين وجود أصناف مخالفة لم تدرج بالمستندات، ولم يتم الإقرار عنها من قبل صاحب الشأن، عبارة عن كمية من الأدوية البشرية المتنوعة منها 46 كرتونة بكل منها 50 علبة بكل منها 12 كيس يورسفلين فوار بوزن 50 جراما، بالإضافة لـ21 علبة من نفس الصنف بكل منها 12 كيسا، و20 كرتونة بكل كرتونة 30 علبة معدنية بها اسبرای مضاد حيوي بوزن 150 جراما داخل الحاوية.

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وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 101 ألف و570 جنيها.وطلبت الشركة التصالح والتنازل عن المضبوطات، وتم سداد التعويض بموجب القسيمة الجمركية رقم ۹۵۵۹۷.وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2021.