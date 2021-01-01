قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن احتمالية وجود موجة ثالثة في البلاد بحلول شهر أبريل يكون على أساس بعض النقاط، منهم المرتبط بالدولة وآخر مرتبط بالمواطنين، معقبا: فور ارتفاع معدل الإصابات اتخذت الدول الكثر من الإجراءات أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.
وتابع "الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، بمجرد الالتزام بالإجراءات بدأت الإصابات في الانخفاض بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة منع انتشار الفيروس في الموجة الثانية من خلال ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.
واسترسل: في حالة الالتزام بالإجراءات ستنخفض الإصابات بشكل كبير، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا لوجود موجة ثالثة.
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التعليقات على استشاري مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا ويحذر من موجة ثالثة .. فيديو
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