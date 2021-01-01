شهدت سماء مكة المكرمة تعامد القمر على الكعبة المشرفة، ثم تعامده على المسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.
وتعد ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.
وقال د.عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعامد القمر المنشق من نظره لجمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الليلة على الكعبة المشرفة ليلة الجمعة التي نعلن فيها شوقنا للحبيب صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعامد القمر على الحرمين الشريفين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق