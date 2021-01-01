

تعامد القمر على الحرمين الشريفين تعامد القمر على الحرمين الشريفين

شهدت سماء مكة المكرمة تعامد القمر على الكعبة المشرفة، ثم تعامده على المسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.



وتعد ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.



وقال د.عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعامد القمر المنشق من نظره لجمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الليلة على الكعبة المشرفة ليلة الجمعة التي نعلن فيها شوقنا للحبيب صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه.

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وأضاف، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «كأن القمر جاء ليحمل رسالة شوق من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أهل القبلة المشتاقين لزيارته فمن فتح الرسالة المكتوبة على وجه القمر وجد فيها: إن كان شوقكم إلى يكاد يفتت أكبادكم فقد أرسل لكم حبيبي الأجل سبحانه رسولي الخاص ورمز محبتي الحامل لأنوار جمال مشاهدتي، فتصبروا برؤية من رآني، واعلموا أن الرسائل تجبر الخواطر وتنوِّر النواظر وتعجل البشائر بقرب لقائي، اللهم أشهد أنا نبادله صلى الله عليه وآله وسلم شوقًا بشوق».