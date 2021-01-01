أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كيكة الجزر في المنزل

كيكة الجزر من الحلويات الشهية واللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من محلات الحلويات، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل كيكة الجزر في المنزل بمذاق لا يقاوم.
مقادير كيكة الجزر
للكيكة
1 و نصف كوب عين جمل
نصف كوب جوزهند مبشور
ربع كوب دقيق لوز
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة جنزبيل
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بشر برتقال أو ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 كوب جزر مبشور
للفروستينج
1 كوب كاجو منقوع
ثلاثة أرباع كوب لبن جوزهند
ربع كوب زيت جوزهند
3 ملعقة كبيرة مابل سيرب
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
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