أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كيكة الجزر في المنزل



طريقة عمل كيكة الجزر طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر من الحلويات الشهية واللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من محلات الحلويات، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل كيكة الجزر في المنزل بمذاق لا يقاوم.



مقادير كيكة الجزر

للكيكة

1 و نصف كوب عين جمل

نصف كوب جوزهند مبشور

ربع كوب دقيق لوز

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة جنزبيل

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بشر برتقال أو ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب جزر مبشور



للفروستينج

1 كوب كاجو منقوع

ثلاثة أرباع كوب لبن جوزهند

ربع كوب زيت جوزهند

3 ملعقة كبيرة مابل سيرب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

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ملحطريقة تحضير كيكة الجزر-تخلط عين الجمل المجروش مع جوز الهند والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والملح وبشر البرتقال والفانيليا والتمر.-يضاف الجزر المبشور ويخلط في العجان.-تبطن صينية تشيز كيك مربعة بورق زبدة.-يوضع الخليط ويفرد جيدًا ويدخل الثلاجة حتى يتماسك.-تخلط جميع مقادير الفروستينج في العجان حتى تمام التجانس ويصبح كريمي.-تفرد على طبقة خليط الجزر وتسوى جيدًا.-تدخل الثلاجة حتى تتماسك.-تقدم كيكة الجزر