لإنقاص الوزن.. احذر تخزين هذه الأطعمة في مطبخك

عندما تحاول أن تضع في اعتبارك الأطعمة التي يجب عليك تخزينها والتي لا ينبغي عليك تخزينها ، يمكن أن تجعل رحلة إلى متجر البقالة معقدة بعض الشيء، تريد التأكد من أنك تتناول أكثر الأطعمة الصحية ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تخدعك حتى تعتقد أنها رائعة عندما تتحدث من الناحية االغذائية فهي تعادل قطعة حلوى كبيرة.
لذلك من أجل مساعدتك على تجنب ملء عربة التسوق الخاصة بك بالأطعمة التي ستدمر أهدافك في إنقاص الوزن ، كشف موقع eatthis ، عن أبرز الأطعمة التي لا يجب أن تخزنها في مطبخك ..
-أكواب زبادي الفواكه المنكهة
يمكن أن تحتوي أكواب زبادي الفواكه المنكهة على قدر من السكر مثل علبة الصودا خاصة عندما يتعلق الأمر بالخيارات التي تأتي مع الفاكهة في الأسفل، وهي ليست وجبة صحية لبدء صباحك ، أو الانغماس في تناول وجبة خفيفة في منتصف النهار، ولكن من الأفضل شراء الزبادي العادي وإضافة الفاكهة الطازجة وبعض المكسرات إليه.
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